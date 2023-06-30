Принятие Ирана в ШОС планируется на Совете глав государств организации

На предстоящем заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 4 июля, ожидается полноформатное принятие Ирана в ряды организации. Эту информацию подтвердил глава МИД России Сергей Лавров во время презентации Национального центра народной дипломатии ШОС, сообщает Trend.

"На предстоящем заседании Совета глав государств организации, которое состоится уже 4 июля, будет официально принято полноформатное членство Ирана, а также будет подписан меморандум об обязательствах Беларуси по присоединению к ШОС. Это событие запустит процедуру полноценного вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества", - сообщил Лавров.