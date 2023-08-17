Глава МИД Ирана отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправился в Эр-Рияд. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского Министерства иностранных дел, сообщает Trend.

По информации из сообщения, в ходе визита министра в Саудовскую Аравию планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения и актуальные темы региональной и международной повестки, которые представляют общий интерес для обеих стран.

Отношения между Саудовской Аравией и Ираном обострились в 2015 году с началом военной операции коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене против движения "Ансар Аллах" (хуситов). После нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране в январе 2016 года королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. Однако в марте текущего года страны достигли соглашения о восстановлении работы дипломатических миссий.