Пакистан нанес удары по целям террористов в Иране

БАКУ /Trend/ - Пакистан нанес серию высокоскоординированных и высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

Согласно заявлению, в ходе операции под кодовым названием "Marg Bar Sarmachar" были уничтожены несколько террористов.

"В течение последних нескольких лет в наших взаимодействиях с Ираном Пакистан постоянно выражал серьезную обеспокоенность по поводу укрытий, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя "сармачарами" на неуправляемых территориях внутри Ирана", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Пакистан делился многочисленными документами с конкретными доказательствами присутствия и деятельности этих террористов на территории Ирана.

"Однако из-за отсутствия действий в ответ на наши серьезные опасения эти так называемые "сармачары" продолжали безнаказанно проливать кровь невинных пакистанцев. Эти утренние антитеррористические действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической активности так называемых "сармачаров", - также говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, принятые меры являются проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всяческих угроз.

"Успешное проведение этой весьма сложной операции также является свидетельством профессионализма Вооруженных сил Пакистана. Пакистан будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для сохранения безопасности своего народа", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в МИД заявили, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана.

"Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу. Будучи ответственным членом международного сообщества, Пакистан поддерживает принципы и цели Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет государств-членов. Руководствуясь этими принципами и осуществляя свои законные права в рамках международного права, Пакистан никогда не допустит, чтобы его суверенитет и территориальная целостность были поставлены под угрозу, ни под каким предлогом или обстоятельствами", - добавили в министерстве.

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