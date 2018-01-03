В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в Доруде

Разведывательные службы Ирана задержали человека, подозреваемого в убийстве двух участников протестов в иранском городе Доруде, погибших во время демонстраций, сообщает РИА Новости.

"После того, как службы безопасности приняли ряд мер разведывательного характера, был задержан человек, убивший невинных граждан после того, как захватил транспортное средство противопожарный службы в ходе недавних волнений в городе Доруд, и впоследствии скрывался в Тегеране", — цитирует агентство заявление министерства по делам разведки.

По данным властей, ранее этот человек уже привлекался к ответственности за кражу и агрессивное поведение. Его также подозревают в нанесении ущерба государственной собственности в ходе протестов.

Ранее министерство сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.