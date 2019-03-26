В Иране эвакуировано население двух городов

26 марта 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Иране принято решение об эвакуации населения двух городов на севере страны - Гюмюшан и Симиншахр, и его размещении в четырех убежищах. Об этом сказал губернатор иранской провинции Гюлюстан Мирмохаммед Герави, сообщает во вторник Trend со ссылкой на İLNA.

По словам Герави, такое решение принято в связи с предотвращением последствий возможных стихийных бедствий в провинции.

Отметим, что за последнюю неделю во многих провинциях Ирана выпали обильные осадки.

Сейчас в затопленном городе Аггала провинции Гюлюстан продолжаются работы по отводу ливневых потоков.

Численность населения города Гюмюшан составляет 19 191 человек, Симиншахр - 17 205 человек.

Напомним, что в результате наводнения, произошедшего накануне в Ширазе (провинция Фарс), погибли 18 и пострадали 94 человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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