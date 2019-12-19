В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету

Перебои с доступом к интернету наблюдаются в четверг в Иране. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал мониторинговой группы NetBlocks.

"Масштабные перебои с интернетом зарегистрированы в Иране с 11:00 по местному времени. Данные в реальном времени показывают, что уровень подключения к интернету в стране составляет менее 50%. Неполадки продолжаются", - указано в сообщении портала.

По его данным, проблемы испытывают как пользователи стационарной связи, так и те, кто подключаются к сети с помощью мобильных устройств.

Ранее портал проинформировал о неполадках в сервисах Google в некоторых странах, включая Иран. NetBlocks отмечает, что время начала обоих указанных инцидентов совпадает, однако есть ли между ними связь, неизвестно. О причинах сбоев у портала данных нет.

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