За прошедшие сутки в Иране выявлено порядка 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 4 616 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, таким образом общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 517 835 человек, состояние 4 671 из которых оценивается как тяжелое.

За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 256 человек, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 29 605 человек.

До сих пор в стране от коронавируса выздоровели 399 882 человека.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и БуйирхАхмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтуяри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,42 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)