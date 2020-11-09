Азербайджанский город Шуша будет городом мира - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Нас очень радует освобождение города Шуша от оккупации.

Об этом в своем обращении сказал депутат парламента Ирана Мухаммед Хусейн Фарханги, сообщает в понедельник Trend

Иранский депутат поздравил азербайджанский народ с освобождением города Шуша.

По словам Фарханги, Шуша один из центров, который подарил миру прославленных деятелей искусств: "У города бесценная и древняя история. Азербайджанский город Шуша будет городом мира".

Отметим, что 8 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!", - сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)