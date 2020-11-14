За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 452 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 452 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 41 034 человека.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 11 203 человека, общее число заразившихся COVID-19 достигло 749 525 человек, из них состояние 5 642 оценивается как тяжелое

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 552 747 человек.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" по коронавирусу считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйир-Ахмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтуяри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан и Йезд.

До настоящего времени в Иране проведено более 5,46 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)