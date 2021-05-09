В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 407 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 386 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Trend.

Общее число умерших от коронавируса достигло 74 910 человек.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 14 141 человека, в результате чего общее число инфицированных достигло 2,6 миллиона. Состояние 5 538 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 1 954 321 человек, проведено свыше 17 миллионов тестов на COVID-19.