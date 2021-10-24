В Иране за сутки от коронавируса скончались более 170 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончался 171 человек, а в целом с начала пандемии - 125 223

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За последние 24 часа коронавирусом в Иране заразились 9 174 человека. Таким образом, общее число инфицированных достигло 5 860 844, состояние 4 294 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровел 5 416 691 человек, проведено свыше 34,7 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 80,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 50,8 миллионов, вторую – 29,5 миллиона человек, третью - 59 тысяч.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев)