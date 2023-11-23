В Урумчи открывается Форум ШОС «Год туризма 2023» с участием представителей Азербайджана (ФОТО)

УРУМЧИ /Trend/ - В Урумчи прошел брифинг, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023», который проходит с 23 по 26 ноября в одном из главных туристических центров Китая Синцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщает корреспондент Trend с места события.

Азербайджан представляют на форуме сотрудники Государственного агентства по туризму.

На открытии представитель СУАР Сюй Гюйсян отметил, что Форум ШОС «Год туризма 2023» станет первым тематическим форумом, проводимым Секретариатом ШОС и Народным правительством СУАР в КНР в рамках "Года туризма ШОС", о котором было объявлено главами государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве стран-участниц.

Основная цель форума - способствовать развитию туристического сектора государств-членов ШОС, созданию совместных проектов и общего туристического пространства.

В рамках форума будут организованы тематические секции «Туристический потенциал пространства ШОС», «Туристический потенциал СУАР КНР», «Продвижение устойчивого туризма в странах ШОС», «Развитие туризма как фактор сокращения бедности» и нетворкинг-сессия в формате B2B/B2G.

Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн рассказал об успешной деятельности Шанхайской организации сотрудничества, основанной 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а в 2022 году - Иран.

Площадка Международного выставочного центра СУАР соберет более трехсот руководителей туристических организаций, представителей международных организаций, государственных и бизнес-структур, экспертов в области туризма и дипломатов из Азербайджана, Казахстана, Ирана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Пакистана, Шри-Ланки, Катара, Алжира, Марокко, Узбекистана.

Гостям был представлен видеоматериал о достопримечательностях и традициях СУАР.