До скольких лет выплачиваются алименты?

Вопрос:

Здравствуйте! Мой супруг исправно платил алименты на ребенка. 4 ноября сыну исполнилось 18 лет. Но при получении заработной платы алименты снова стали вычитать. Супруг позвонил в бухгалтерию, где ответили, что приходила его бывшая супруга и сказала о том, что его сын поступил на платное отделение спортивного вуза. Однако, мужа никто не предупредил об этом. Бухгалтер не вызвала его и не сказала какие документы бывшая жена предоставила.

В конце-концов алименты платятся до 18 лет, и насколько я знаю, это исключительные случаи оплаты на обучение. Сын трудоспособный. До исполнения его 18-летия он работал в парикмахерской. Бывшая супруга тоже работает. У моего супруга низкая зарплата. В прошлом году его лишили надбавок. В этом году он два месяца лежал в больнице. И после этого еще продолжил лечение полгода амбулаторно. Все его заработанные средства уходят на лекарства. Я его жена перенесла операцию в 2019 году. Пришлось брать кредит на ее оплату на два года. Выплачивать еще год.

Скажите, на каком основании с него высчитали алименты после исполнения ребенку 18 лет? Насколько это вообще законно? Его второй сын, которому 28 лет тоже проживает с матерью, и он работает. Так почему с отца, которому 56 лет высчитали алименты после исполнения второму сыну 18 лет. Сын не инвалид, и он трудоспособен. Куда обратиться по этому вопросу? Мой супруг выполнил свой долг, и все эти годы платил исправно алименты на двоих детей.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Бухгалтер не вправе решать такие вопросы. Алименты взыскиваются на содержание несовершеннолетних детей, либо на содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи. Как я понимаю, алименты в вашем случае взыскиваются на основании исполнительного листа, выданного в соответствии с решением суда. В таком случае там должно быть указано, что алименты взыскиваются до наступления совершеннолетия.

Вашему супругу надо обратиться с письменной жалобой в организацию, взыскивающую алименты, а также в орган исполнения района где эта организация находится.

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