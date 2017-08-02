Руководство азербайджанского и российского театров обсудило дальнейшее сотрудничество

2 августа 2017 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов провел встречу с генеральным директором Национального драматического театра им. Б.Басангова (Республика Калмыкия/Российская Федерация), заслуженным работником культуры Республики Калмыкия Галиной Шураевой, которая находится с визитом в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На встрече состоялось обсуждение дальнейшего сотрудничества между двумя театрами, новых проектов, реализация которых планируется в будущем. Было отмечено, что прошедшие ранее взаимные гастроли с большим интересом были встречены публикой.

В ходе беседы Мубариз Гамидов и Галина Шураева затронули такие вопросы, как расширение сотрудничества между двумя театрами в новом сезоне и дальнейший обмен опытом между театральными деятелями.

Директор театра Мубариз Гамидов, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов отметили, что взаимное творческое сотрудничество между театрами Азербайджана и России продолжится и будет расширяться.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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