В Италии показали азербайджанский фильм

4 августа 2017 19:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V международного кинофестиваля Ариано (Ariano İnternational Film Festival) в городе Ариано Ирпино (Италия) состоялось мероприятие, посвященное Азербайджану, сообщили Trend Life в посольстве Азербайджана в Италии.

На мероприятии сотрудник посольства Азербайджана в Италии Эльмар Багиров и руководитель Торговой палаты Италия-Азербайджан Мануэла Тралди рассказали о сотрудничестве между Азербайджаном и Италией в различных сферах, в том числе и в области культуры.

Выступившие проинформировали участников мероприятия о богатом культурном наследии Азербайджана, экономическом и туристическом потенциале.

На мероприятии были продемонстрированы видеоматериалы, отражающие туристический потенциал Азербайджана.

Далее состоялся показ художественного фильма "Nabat" ("Набат"), снятого киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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