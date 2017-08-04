В Италии показали азербайджанский фильм

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V международного кинофестиваля Ариано (Ariano İnternational Film Festival) в городе Ариано Ирпино (Италия) состоялось мероприятие, посвященное Азербайджану, сообщили Trend Life в посольстве Азербайджана в Италии.

На мероприятии сотрудник посольства Азербайджана в Италии Эльмар Багиров и руководитель Торговой палаты Италия-Азербайджан Мануэла Тралди рассказали о сотрудничестве между Азербайджаном и Италией в различных сферах, в том числе и в области культуры.

Выступившие проинформировали участников мероприятия о богатом культурном наследии Азербайджана, экономическом и туристическом потенциале.

На мероприятии были продемонстрированы видеоматериалы, отражающие туристический потенциал Азербайджана.

Далее состоялся показ художественного фильма "Nabat" ("Набат"), снятого киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

(Автор: Джани Бабаева)