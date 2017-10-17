Александр Шаровский о новых спектаклях, гастролях и своем юбилее… (ВИДЕО)

17 октября 2017 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский встретился с представителями отечественных СМИ и рассказал о ближайших планах театра.

По словам Шаровского, практически половина нового театрального сезона "отдана" молодым режиссерам.

"Совсем недавно с успехом прошла премьера спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеско в постановке молодого режиссера, выпускника Санкт-Петербургской академии театрального искусства Аршада Алекперова.

Сейчас идут репетиции спектакля по произведению Николая Некрасова "Петербургский ростовщик", который ставит режиссер из Москвы Владимир Смирнов (Данай). Премьера состоится 20 октября. В планах также постановка спектакля по пьесе нашего известного автора Натига Расулзаде. Это будет спектакль под названием "Меме", который поставит режиссер Эмин Мирабдуллаев", - поделился творческими планами театра народный артист.

Как отметил Шаровский, наряду с этим запланирована постановка спектакля по пьесе Елены Поддубной "А дождь себе льет да льет". Главную роль в постановке – Елизаветы сыграет заслуженная артистка Наталья Шаровская, в спектакле также заняты народные артисты Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов и другие.

В беседе с представителями СМИ режиссер подчеркнул, что гастроли являются важнейшей частью жизни здорового театрального коллектива.

"Настоящие гастроли - это вывозить спектакль в том виде, в котором он идет на сцене родного театра. И у нас есть такой опыт, мы не в первый раз вывозим и представляем свои спектакли. В этот раз наши гастроли пройдут в российских городах Великие Луки, Псков и Смоленск. С большим волнением и нетерпением ждем начала гастролей. Мы выезжаем в конце октября и проведем в гастрольном туре 12 дней с переездами. Меня очень радует, что молодежь театра, которая занята в постановках, почувствует дух настоящей гастрольной жизни", - отметил Шаровский.

Гастроли азербайджанского театра пройдут при содействии Центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры Российской Федерации. Коллектив русдрамы представит два спектакля - "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" и "Афинские вечера".

Также, как отметил Александр Шаровский, на данный момент ведутся переговоры и ожидаются гастроли в Баку одного из ведущих театров Москвы.

На Новый год по традиции коллектив театра подготовит детскую сказку, работу над спектаклем будет вести режиссер Джавид Имамвердиев. "Мы постараемся подарить детям что-то душевное и красивое", - сказал о спектакле Шаровский.

На вопрос журналистов, как Александр Яковлевич Шаровский планирует провести свой юбилей (в феврале 2018 года режиссеру исполняется 70 лет), режиссер сказал, что у театра есть некоторые задумки, как отметить эту дату.

"Я очень удивился, когда узнал, что мне в феврале исполняется 70 лет (улыбается). Даже немножко страшновато. Думаю, мы в театре сочиним что-то интересное, связанное с этой датой, и вместе с моим любимым бакинским зрителем, который так тепло и преданно относится к нам, проведем хороший вечер. Это будет что-то вроде моноспектакля, сценарий еще не готов, над ним работают мои постоянные соавторы Владимир Неверов и Валентина Резникова. Не очень люблю, когда из юбилейных вечеров устраивают мероприятие с большим количеством выступлений. Думаю, театр это то место, где надо играть и удивлять публику, и мы постараемся это сделать", - сказал Шаровский.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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