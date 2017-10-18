"Звонок" из Азербайджана едет в Турцию

18 октября 2017 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига примет участие в IV Фестивале встреч городских театров (Şehir Tiyatroları Buluşması), который проходит с 16 октября по 1 ноября в городе Адана (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Делегацию возглавит директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде. На фестивале азербайджанский театр представит моноспектакль "Zəng" ("Звонок"), автором сценария и режиссером которого является главный режиссер театра Гурбан Масимов. Художник-постановщик - Равана Ягубова.

Постановка, повествующая о семейных отношениях и внимании, которое нужно уделять родителям, будет продемонстрирована на фестивале 19 октября.

Задача фестиваля – объединить театральные коллективы из разных стран и создать условия для творческого обмена.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Сары гялин" стала победителем международного фестиваля в Болгарии (ФОТО)
Культура 3 июля 20:19
Азербайджанский актер назван лучшим в Казахстане (ФОТО)
Культура 12 июня 14:01
Такого в Баку еще не было! Парад кукол и героев сказок (ФОТО)
Культура 9 июня 19:58
В Баку пройдет красочное шествие кукол и героев сказок
Культура 8 июня 16:12
После болезни известный азербайджанский актер вновь выйдет на сцену (ФОТО)
Культура 23 мая 16:21
"Держи меня за руку": спектакль, посвященный детям-аутистам
Социум 5 апреля 12:52
Радостный детский смех и восторг: кукольный театр в Баку отметил профессиональный праздник (ФОТО)
Звёздный мир 10 марта 11:16
Праздник в театре: лучшие спектакли и выставка кукол
Культура 8 марта 15:31
"Кошкин дом" для юных бакинцев (ФОТО)
Культура 22 февраля 15:44
В Баку покажут спектакль на основе русской народной сказки (ФОТО)
Культура 11 февраля 13:43
Кукольный театр имени Абдуллы Шаига торжественно отметит 85-летие
Культура 27 декабря 2016 19:22
Скончался бывший директор кукольного театра в Баку
Социум 10 декабря 2016 15:12
"Письмо незнакомки" для бакинских зрителей
Культура 24 ноября 2016 10:36
Театр-студия Oyuq представил военно-патриотический клип
Культура 20 октября 2016 13:24
Кукольный театр имени Абдуллы Шаига объявил конкурс
Культура 6 сентября 2016 17:46
Как в Баку дети помогают друг другу (ФОТО)
Культура 28 июня 2016 19:08
Коллектив азербайджанского театра успешно выступил в Греции (ФОТО)
Культура 8 июня 2016 15:48
Турецкий театр теней покажет спектакль в Баку
Культура 16 мая 2016 16:14