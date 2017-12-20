100-летие Гара Гараева отметят потрясающим спектаклем

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку активно идут постановочные работы балета "Гойя" на музыку Гара Гараева и Фараджа Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьера балета, которая состоится 3 февраля 2018 года, посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Учитывая значимость этого события, руководством театра для постановки спектакля приглашены видные деятели культуры с мировым именем. Так, хореографом-постановщиком балета является заслуженный артист Эстонии, художественный руководитель Санкт-Петербургского балетного фестиваля "Dance Open", член Международного совета по танцу при ЮНЕСКО, президент Международного фонда наследия Мариуса Петипа Василий Медведев, хореографические постановки которого идут с большим успехом в лучших оперных театрах мира. Художником-постановщиком является академик Российской академии художеств, профессор, член Союза художников России Дмитрий Чербаджи, автором либретто - известная писательница Яна Темиз (Турция), хормейстер спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева. Премьерой балета будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эюб Гулиев.

Главный герой нового балета - испанский художник Франсиско Гойя, противоречивая фигура, человек со сложной судьбой, тяжёлым характером и огромным талантом. Его жизнь и творчество не раз оказывались темой художественных произведений, о нём писали романы, снимали фильмы, создавали музыку. Азербайджанскому зрителю в скором времени посчастливится увидеть и балет о нём. В этом зрелищном спектакле примут участие ведущие солисты балета - народная артистка, президентская стипендиатка, художественный руководитель балетной труппы Камилла Гусейнова, заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Анар Микаилов и Джамиля Керимова.

Спектакль будет отличать монументальные, зрелищные красивые декорации и костюмы. Премьера балета "Гойя" несомненно станет одним из самых ярких и важных событий в торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

(Автор: Джани Бабаева )

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