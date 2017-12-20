Интересные факты из жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева, Мусы Нагиева и Муртузы Мухтарова (ФОТО)

20 декабря 2017 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) в Баку состоялась церемония награждения сертификатами активных членов созданного при музее клуба "Гаджи Зейналабдин Тагиев", сообщает Trend Life.

В своем выступлении научный секретарь музея, доктор философии по истории Фархад Джаббаров рассказал о деятельности клуба "Гаджи Зейналабдин Тагиев", который функционирует на протяжении двух лет. Основная цель клуба – пропаганда и популяризация жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева, информирование о нем широкой общественности.

В рамках мероприятия в киноклубе "Путешествие в прошлое" также состоялась презентация фильма об известных в Азербайджане в XIX - начале XX века предпринимателях и меценатах. Фильм создан творческим центром "ARB ARAN".

Автором сценария фильма является заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу, режиссер – Мурад Мурадов, исполнительный продюсер – Ганира Гурбанлы, художественный руководитель – Тахир Тахирович, главный продюсер – Игбал Мамедалиев.

Выступивший на мероприятии художественный руководитель картины Тахир Тахирович отметил, что фильм состоит из трех частей: посвященной Гаджи Зейналабдину Тагиеву киноленты "Əfsanə" ("Легенда"), повествующей о Мусе Нагиеве - "Əliaçıq xəsis" ("Щедрый скупой") и рассказывающей о жизни и деятельности Муртузы Мухтарова - "Ölməz Murtuza" ("Бессмертный Муртуза").

По словам автора сценария, заслуженного деятеля искусств Орхана Фикретоглу, ему всегда было интересно, как формировалась личность таких известных меценатов, как Гаджи Зейналабдин Тагиев и других.

Мурад Мурадов рассказал о работе над фильмом, подчеркнув, что для себя открыл много новых фактов из жизни меценатов, о которых не знал ранее. При работе над фильмом были использованы архивные материалы, документальные кадры.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен фильм, который вызвал большой интерес публики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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