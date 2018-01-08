Ильхам Назаров поделился секретами с юными вокалистами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном музее Бюль-Бюля в Баку прошел мастер-класс заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, известного вокалиста Ильхама Назарова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Мастер-класс организован в связи со 120-летием со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюль-Бюля (Муртуза Мешади Рза оглу Мамедов).

В нем приняли участие учащиеся средней специальной школы имени Бюль-Бюля, Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, одиннадцатилетней музыкальной школы №35 имени Г.Шароева, детской школы искусств №2 имени В. Мустафазаде.

В ходе занятий было рассказано об исполнительском искусстве, раскрыты секреты вокальной техники.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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