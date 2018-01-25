Она живет только надеждами и мечтами… - в Иране выступил азербайджанский театр (ФОТО)

25 января 2018 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принял участие в 36-м Международном театральном фестивале "Фаджр" в Тегеране (Иран), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Фестиваль начался 18 января и продлится до 28 января.

На фестивале азербайджанский театр представил моноспектакль "Cəza" ("Наказание"), поставленный по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой.

Роль в психологической драме исполнила заслуженная артистка Кямаля Гусейнова. Режиссер-постановщик моноспектакля – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Агасалим Фейзуллаев, постановщик трюков – Иса Асадов.

Принимая во внимание интерес зрителей фестиваля к спектаклю после первого показа, который прошел 21 января, демонстрация спектакля состоялась еще 22 и 23 января.

По словам директора театра, заслуженного деятеля искусств Мубариза Гамидова, возглавлявшего делегацию, фестиваль "Фаджр" является одним из важных событий в культурной жизни Ирана. В фестивале участвуют театральные коллективы из Германии, Шотландии, Великобритании, Турции, Польши, а также различных городов Ирана. В рамках фестиваля был проведен ряд встреч, направленных на расширение творческих связей.

Отметим, что постановка "Cəza" рассказывает о внутренней борьбе замужней и уже немолодой женщины, которая полюбила другого. Муж, дети, дом – все для нее уже не важно. Ее жизнь продолжается в бесконечной борьбе с собой. Она живет только надеждами и мечтами, но не понимает и не видит, что ее ждет смерть…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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