Мугам за пределами Солнечной системы: Послание Александра Хакимова человечеству (ФОТО)

22 февраля 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку прошла презентация книги "Messages" ("Послания") известного азербайджанского писателя-фантаста Александра Хакимова, сообщил Trend Life сам литератор.

Как в начале, так и в заключение мероприятия по просьбе автора книги в исполнение студента Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы Эмиля Гурбанова (тар) прозвучал мугам "Баяты-Шираз".

По словам Хакимова, это обусловлено было тем, что в сборнике "Messages" фигурирует мугам, записанный в числе других мелодий разных народов и разных эпох на специальном диске, который несет с собой космический аппарат Voyager, запущенный NASA сорок лет назад и уже вышедший за пределы Солнечной системы. Диск является своеобразным посланием человечества на тот случай, если аппарат встретит на своем пути представителей внеземной цивилизации.

Стремясь подчеркнуть сходство своей книги с диском Voyager`а, Хакимов придал ей необычную форму компакт-диска. В сборник включены рассказы, статьи, эссе, стихи, затрагивающие ключевые вопросы бытия. Сам автор позиционирует свою книгу как "образец интеллектуальной публицистики". На презентации литератор особо подчеркнул роль Баку, в котором он рос и формировался как личность.

"Главнейшей моей задачей было поддержать славу Баку как города высокой культуры и интеллекта. В какие бы дали, выси и глубины не уносилась или погружалась моя мысль – знайте, ноги мои всегда крепко стоят на улице родного города", - сказал автор, отвечая на многочисленные вопросы собравшихся.

Александр Шамильевич Хакимов - известный азербайджанский писатель-фантаст. Живет и работает в Баку. По образованию – биолог, но больше известен как писатель, журналист, эссеист, сценарист. Член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, член Совета по приключенческой и фантастической литературе при Союзе писателей России, член Семинара писателей-фантастов Бориса Стругацкого. Автор 12-ти книг и множества статей в периодике.

(Автор: Джани Бабаева )

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