Наталья Шаровская стала королевой Елизаветой - красочная премьера под дождем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку с большим успехом прошла премьера спектакля "Последняя страсть королевы" по пьесе Елены Поддубной "А дождь себе льёт да льёт", сообщает Trend Life.

Персонажи спектакля - реальные лица английской истории, главная героиня – королева Елизавета (заслуженная артистка Наталья Шаровская), которая только взошла на престол, но сразу же окунулась в мир политических интриг, коварства, борьбы за власть…И везде маячит тень ее соперницы - Марии. Это рассказ о человеческих страстях, которые сплетаются вокруг Елизаветы - женщины сильной, волевой. И в то же время - юной, хрупкой и беззащитной, жаждущей любви. Эта линия становится главной в театральном решении режиссёра-постановщика, народного артиста Александра Шаровского, ведь недаром жанр пьесы - мелодрама. И королевы могут любить, и свои чувства она отдает лорду Лестеру (Мурад Мамедов). Однако, лорд Лестер женат на красавице Эйми Робсарт (Ольга Арсеньтева), и в то же время, отвечает чувствам королевы, что чревато смертной казнью за прелюбодеяние. Где взять силы, чтобы жить и любить, когда тебя атакуют заговорщики и лицемеры, когда ты не имеешь права любить сердцем и возлюбленного обязана выбирать в интересах Великой Державы, когда Испания грозит войной и дождь льёт непереставая?! А вокруг королевы – министр полиции и госсекретарь, коварный Френсис Уолсингем, которого называют «Ангелом смерти», и государственный канцлер Уильям Сесил (народный артист Сафа Мирзагасанов), простодушный и верный стране слуга. Трогательна в этой истории любовь немого шута (Надир Абдурагимбеков) к фрейлине королевы Анне (Милана Соколенко). Вокруг королевской персоны кипят нешуточные страсти! Кто же выйдет победителем в схватке сердца и разума? Персонажи этой истории - Джеймс Меррей (заслуженный артист Салман Байрамов), герцог Нортумберленд (Алексей Сапрыкин), посол Испании Кондоса (Ягуб Зейналов), епископ Эдинбургский (Заур Терегулов), капитан Блейк (Ибрагим Чингиз) помогают зрителям раскрыть дух того времени…

Премьера была встречена овациями зрительного зала, цветами возгласами «Браво!». Особо также отметим декорации и красочные костюмы спектакля.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.