Британские медийные личности восхищены фильмом "Али и Нино" (ФОТО)

6 марта 2018 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В престижном клубе Лондона Soho House с большим успехом прошел показ фильма "Али и Нино" (Азербайджан-Великобритания) обладателя премии BAFTA, режиссера Асифа Кападиа, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Среди гостей были продюсеры фильма Крис Тикье и Клаудия Уинклеман, автор сценария, лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон, творческий коллектив и медийные личности, среди которых Сара Хьюсон, Антониа О'Брайен, Молли Уайтхолл, Тесс Уорд, Майк Сутар, Жан-Давид Малат и певец Рапи Аристоклеус.

На открытии вечера было отмечено, что фильм снят по роману Гурбана Саида "Али и Нино", который считается одним из уникальных произведений мировой литературы. Впервые роман "Али и Нино" вышел в свет в 1937 году в Вене на немецком языке. Роман издавался более 100 раз на 33 языках и стал настоящим бестселлером. Фильм был снят в 2015 году, мировая премьера прошла в начале 2016 года на международном кинофестиваля "Sundance" в США и Центре Гейдара Алиева в Баку, картина с успехом была представлена во многих странах и на международных фестивалях.

Фильм рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания в начале XX века. Потомок старинного азербайджанского аристократического рода Али и грузинская княжна, православная христианка Нино борются за право быть вместе. История переносит зрителя во времена Первой мировой войны, период развала Российской империи, в то время, когда на мусульманском Востоке появилась первая демократическая республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР, 1918-1920), которая в этом отметит свое 100-летие.

Фильм "Али и Нино" был встречен с большим интересом и произвел на гостей глубокое эмоциональное впечатление. Гости выразили восхищение драматургией фильма и игрой актеров.

Исполнительный продюсер ленты "Али и Нино" - вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Образ Али хана Ширваншира воплотил палестинский актер Адам Бакри. Роль Нино Кипиани исполняет испанская актриса Мария Вальверде. В картине также снялись известные актеры Халит Эргендж, Менди Петинкин, Кони Нилсон, Риккардо Скамарчио, Хумайон Эршарди, Ассаад Буаб, Нуман Акар и другие. Съемки прошли в Баку, Гобустане, Хыналыге, Гяндже и Гедабеке.

(Автор: Вугар Иманов)

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