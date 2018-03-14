В Международном центре мугама пройдет вечер памяти Вагифа Мустафазаде

14 марта 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоится концерт, посвященный памяти легендарного азербайджанского пианиста, композитора, джазмена Вагифа Мустафазаде, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Концертные программы, посвященные творчеству Вагифа Мустафазаде традиционно проводятся в Международном центре мугама. В этом году концертная программа состоится 15 марта в 19.00 c участием преподавателей и учащихся Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде.

Отметим, что в Международном центре мугама часто проводятся джазовые концерты и концерты джаз-мугама. На этой сцене с успехом выступали музыканты и исполнители из Турции, США, Бельгии, Франции и других стран.

Билеты продаются во всех кассах города и центрах Asan Xidmət и онлайн iticket.az.

Вагиф Мустафазаде - известный азербайджанский джазовый композитор, пианист, основоположник нового направления в джазе - азербайджанского джаз-мугама.

Родился 16 марта 1940 года в Баку. Вагиф Мустафазаде - лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль.

В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и др.) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание «Заслуженного артиста».

Музыкант покорял слушателей своей самобытностью и виртуозной техникой. Он первым использовал в джазе азербайджанский колорит, мугамы и стал основоположником азербайджанского джаза. Мустафазаде - автор множества собственных джазовых композиций и обработок - писал также симфоническую и камерную музыку.

Скончался 16 декабря 1979 года от сердечного приступа во время концерта в Ташкенте на 39-м году жизни. Похоронен в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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