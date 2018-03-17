Азербайджанские звезды в первом детском мюзикле "Аладдин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 15 апреля в 13:00 состоится премьера первого в Азербайджане детского мюзикла "Аладдин", сообщает Trend Life.

Восточный колорит, зажигательные танцы, искрометный юмор, волшебные декорации, а самое главное, потрясающая музыка и песни в исполнении знаменитых певцов гарантируют море удовольствия не только маленьким, но и взрослым зрителям. Несомненно, первый в истории Азербайджана детский мюзикл станет настоящим событием в культурной жизни страны.

Режиссер-постановщик мюзикла - заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева. В главных ролях – заслуженный артист Алекпер Алиев, звезды эстрады Замиг Гусейнов, Севда Яхьяева, Эмилия Ягубова, Гусейн Абдуллаев и другие популярные артисты и певцы.

Концерт организован Mədəniyyət TV и Дворцом Гейдара Алиева при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Цена билетов от 6 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN xidmət, торговых центров "Gənclik" и "28 Mall", онлайн на сайте www.iticket.az, Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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