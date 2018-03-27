В Баку пройдет Пасхальный базар

БАКУ /Trend Life/ - 29 марта в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие IX Благотворительного Пасхального базара, который проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Прикаспийской епархией русской православной церкви, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества.

Пасхальный базар будет открыт для посетителей 29 марта с 15:00 до 18:00 часов и 30 марта с 11:00 до 17:00 часов.

Посетители Пасхального базара смогут приобрести изделия декоративно-прикладного искусства в таких направлениях как художественная вышивка, ювелирное дело, керамика, резьба по дереву, бисероплетение, а также пасхальные куличи и другие сладости и угощенья.

Также пройдет благотворительная лотерея.

(Автор: Джани Бабаева)

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