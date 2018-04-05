В Баку появятся свои Смурфики (ФОТО)

5 апреля 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя приступил к подготовке нового спектакля на основе комиксов о Смурфах - персонажах, созданных бельгийским художником Пьером Кюллифором, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик спектакля – Эльшад Рагимзаде, художник-постановщик – Шахин Гусейнли, художник по костюмам – Екатерина Бычкова, музыкальное оформление – Ирада Мурадова, сценическая пластика - Джейхун Дадашов, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

В ролях – заслуженные артисты Расим Джафар, Шафаг Алиева, актеры Адалят Абдулсамед, Рашад Сафаров, Эльнур Гусейнов, Земфира Абдулсамедова, Гюнель Мамедова, Ася Атакишиева, Хаяла Мейданова, Нурана Гусейнова, Анар Сейфуллаев и другие.

Премьерный показ спектакля планируется провести 1 июня в Международный день защиты детей.

Смурфы - существа, придуманные и нарисованные бельгийским художником Пьером Кюллифором. Впервые мир увидел смурфов в журнале комиксов в 1958 году, в 1980-х начал выпускаться анимационный сериал "The Smurfs". В 2011 году в США состоялась премьера семейного комедийного фильма "Смурфики".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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