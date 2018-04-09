Впервые за 20 лет Бриллиант Дадашева даст сольный концерт в Москве

9 апреля 2018 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева 20 мая выступит с сольным концертом на сцене Vegas City Hall, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Vegas City Hall.

"Любимица миллионов и обладательница необыкновенного голоса - Бриллиант Дадашева - впервые за 20 лет даст сольный концерт в Москве. Музыкальная встреча народной артистки Азербайджана с поклонниками пройдет 20 мая 2018 года в Vegas City Hall. Бриллиант Дадашева - это одна из самых ярких страниц в истории азербайджанской народной и эстрадной музыки. Ее безупречный художественный вкус, редчайший по красоте голос и артистический темперамент по праву заслужили любовь и признание многомиллионной аудитории слушателей.

В своей новой сольной концертной программе Бриллиант Дадашева порадует истинных ценителей своего творчества, как музыкальными новинками последних лет, так и "золотыми" хитами, которые объединяют вокруг себя не только сотни тысяч зрителей, но и музыкальные вкусы целых поколений", - отмечено на сайте.

Напомним, что в начале марта текущего года в Баку прошел сольный концерт народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой. Спустя пять лет, Бриллиант Дадашева выступила с соло-концертом на сцене Дворца Гейдара Алиева. Концерт прошел с аншлагом, под овации зрителей, и красочное шоу стало настоящим праздником для многочисленных гостей.

(Автор: Джани Бабаева)

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