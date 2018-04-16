В Port Baku Mall открылась выставка 18 талантливых женщин-художниц "Вечная сила цвета" (ФОТО)

16 апреля 2018 23:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В каждого человека заложено видеть мир особенно, по-своему, в соответствии со своими эмоциями, настроением, знаниями, увлечением... Художники видят мир более ярко, насыщенно, и не только видят, но и могут передавать свои ощущения через творчество, потому что тоньше чувствуют, смотрят глубже. В суть. И часто признаются в любви и отражают свой мир через полотна и рисунки. И, может быть, вы найдете самый главный секрет красоты и счастья где-то между картин и строк. Художники замечают такие незаметные для других мелочи, например блик на одинокой капельке от дождя, движение лепестка от дуновения ветерка, небо в луже, улыбку в летящем листке... Ведь можно в одной капле увидеть и изобразить весь мир! А тем более, когда художником является женщина! Существует огромный и широкий мир искусства. Художники всех времен и народов восхищались красотой природы, интерьеров, животных и удивительных пейзажей. Но самой восхитительной во все времена была красота женщины и ее творений.

В Баку в галерее Port Baku Mall сегодня состоялось открытие выставки 18 талантливых женщин-художниц под названием "Вечная сила цвета", которая вызвала большой интерес, сообщает Trend Life. Проект реализован Международным женским клубом Баку, Клубом жен послов в Азербайджане H.O.M.S. и торговым центром Port Baku.

В экспозиции представлены работы азербайджанских и зарубежных хужониц, среди которых Туран Мухтарзаде, Кямаля Алиева, Саадат Исаева, Жаля Гасанова, Кюбра Велиева, Нармин Садыгова, Шамира Агаева, Эллада Исмайлова, Аида Агаева, Аиша Гурбанова, Айла Агаева, Лала Шукюрова, Марьям Ширин, Гюльнар Алиева, Фидан Зейналова, Марта де Рива (Аргентина), Жасмин Фракассетти (Италия) и Пакиза Кылынч (Турция).

Вниманию посетителей представлены картины, нарисованные в разных стилях и с использованием различных техник, но объединенные общей темой "Природа, женщина и красота".

Марта де Гуэсада, супруга посла Аргентины в Азербайджане, на протяжении пяти лет живет в нашей стране, и в своих работах постаралась воссоздать общность характеров и культур прекрасной половины Азербайджана и Аргентины.

"Наших женщин многое объединяет – верность семье, эмоциональность, доброжелательность, милосердие, гостеприимство. А любовь к культуре и искусству делает нас еще более прекрасными", - сказала Марта де Гуэсада.

Жасмин Фракассетти, супруга сотрудника ООН в Азербайджане, показала в своих работах чудесный облик женщины.

"Женщина нежная, но в то же время сложная натура, она может казаться тихой и незаметной, но обладает ключами от всего! И самое интересное, когда женщина рисует женщину, тем самым раскрывая таинственный свой образ, но при этом оставаясь вечной загадкой", - сказала Жасмин Фракассетти.

Пакиза Кылындж из Турции на протяжении двенадцати лет живет в Азербайджане, является супругой бизнесмена, и даже магистром Азербайджанской академии художеств.

"В своих картинах я постаралась показать свой внутренний мир, помыслы и стремления, а также колорит современных женщин, желание добиваться поставленных целей, жить ярко и красиво", - сказала Пакиза Кылындж

Организаторы надеются, что выставка понравится всем посетителям и, возможно, вдохновит их на реализацию своих творческих способностей.

Экспозиция представлена до 19 апреля. Вход свободный, с 10:00 до 22:00.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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