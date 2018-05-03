В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие прошло в рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Yeni nəsil dəvət edir" ("Новое поколение приглашает") при участии средней школы №189-190.

На вечере выступили студенты Университета культуры и искусств и учащиеся средней школы №189-190.

В исполнении студентов прозвучали произведения Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Джахангира Джахангирова, Муслима Магомаева, Севиль Алиевой и других авторов.

Школьники также прочитали отрывки из произведений Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулузаде, стихи Бахтияра Вагабзаде, Вахида Азиза, Залимхана Ягуба, Мамеда Араза.

Выступления участников мероприятия были встречены аплодисментами зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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