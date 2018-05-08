Греческое рембетико в Баку (ФОТО)

8 мая 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер этнической музыки исполнителей из Греции, сообщает Trend Life в пресс-службе Центра. Концертная программа представлена в рамках II Европейского фестиваля толерантности IMAGINE.

В концерте под названием "Rembetiko meets Mugam" (Рембетико и Мугам) исполнители из Греции Макис Стамоулис и Костас Спиропоулис представили свои композиции, а также выступили совместно с заслуженными артистами Азербайджана Сахибом Пашазаде (тар) и Тогрулом Асадуллаевым (кяманча), талантливой ханенде Нисбет Садраевой.

На открытии первый советник руководителя представительства Евросоюза в Азербайджане Денис Даниилидис отметил, что выступление артистов в Баку является очередным мостом культуры между Азербайджаном и Грецией, интересным синтезом музыкальных жанров народов.

Рембетико - стиль музыки, который иногда называют греческим эквивалентом американского блюза. Это песни, исполняемые под аккомпанемент прежде всего бузуки - струнного щипкового музыкального инструмента, а также под аккомпанемент скрипки, гитары, аккордеона и фортепиано. Любители народной музыки в Греции, говоря "рембетико", подразумевают старинные народные песни. Большую популярность песни в стиле рембетико получили в 20-30 годах XX века. Сегодня в Греции они популярны и любимы как среди старшего поколения, так и молодежи.

IMAGINE приурочен к 70-летию Декларации прав человека и 10-летию представительства Евросоюза в Азербайджане. Фестиваль проходит при участии посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в нашей стране, а также посольств Швейцарии, Норвегии, Бразилии, Коста-Рики, Израиля, Перу, Молдовы, Мексики, США, Аргентины в Азербайджане.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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