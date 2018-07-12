В Баку пройдет Международный фестиваль авторской песни и поэзии - программа

12 июля 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 19 по 22 июля в Государственном театре имени Рашида Бейбутова пройдет XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии , посвященный 85- летию Александра Моисеевича Городницкого, сообщил Trend Life организатор фестиваля, президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.

Главные цели фестиваля - укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, обмен опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм и традиций авторской песни, музыки и поэзии.

Программа XIII Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии

19 июля в 18.00. На открытии выступят представители Баку - Георгий Черногоров, Виталий Игольников, Вера Великанова, Оксана Буланова, Диляра Юсуфова, Сергей Аранович, Алладин Ягубов, Наталья Жиронкина, Насиба Ализаде, Ирана Гасымова.

20июля в 19.00. Юбилейный вечер одного из основоположников жанра авторской песни Александра Городницкого.

21 июля в 17. 00. Выступят - Самир Раджабов и Эльхан Челябиев, Вафа Мамедова, Саида Субхи, Ульвия Ахундова, Сахиб Мамедов (Баку), Эльдар Асадов (Баку-Москва), Наталья Капранова и Сергей Олейник (Омск), Татьяна Санкина (Пятигорск), Дмитрий Курилов (Москва), Ирина Парошина (Тбилиси), Ирина Валуй (Санкт-Петербург), Инеш Буре (Москва).

22 июля в 17.00. Выступят - Джавид Имамвердиев, Алина Талыбова, Нигяр Гасанзаде, Наиля Балакишиева, Солмаз Сулейманлы, Роберт Авадяев (Баку-Тбилиси), Александр Городницкий, Владимир Глазунов, Александр Софронов, Татьяна Ситникова, Валерий и Ирина Чечет (Санкт-Петербург), Лейла Бегим (Прага).

Вход на все концерты - свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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