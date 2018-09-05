Представлена полная программа Недели российских фильмов в Азербайджане

5 сентября 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 7 сентября в 19.00 состоится церемония открытия Недели российского кино в Азербайджане, организованная при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", посольства России в Азербайджане и Киноцентра "Низами", сообщает Trend Life.

На церемонии открытия примут участие представители российского кинематографа и продюсерского центра "Кинофест".

Программа мероприятия включает фильмы различных жанров, ставшие лидерами проката, призерами национальных и международных кинофестивалей.

Кинопоказ будет проведен на двух площадках:

Киноцентр «Низами»

7 сентября – фильм «Черновик», режиссер С.Мокрицкий, 2018 г., вход по пригласительным билетам, начало в 19.00.

8 сентября – фильм «Килиманджара», режиссер С.Калужанов, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

9 сентября – фильм «Тренер», режиссер Д.Козловский, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

10 сентября – фильм «Салют-7», режиссер К.Шипенко, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

Центр Современного Искусства YARAT

11 сентября – фильм «Подбросы», режиссер И.Твердовский, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

12 сентября – фильм «Дядя Саша»», режиссер А.Гордон, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

13 сентября – фильм «Кровь», режиссер А.Темников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

14 сентября – фильм «Лето», режиссер К.Серебренников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

Все фильмы будут показаны на русском языке без субтитров.

(Автор: Вугар Иманов)

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