В Баку пройдет оригинальный Международный театральный фестиваль M.A.P. (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT объявляет о проведении 6–11 ноября на различных сценических площадках Баку второго Международного театрального фестиваля M.A.P.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом. Географический охват фестиваля постоянно нарастает. На фестивале этого года будет представлено 16 спектаклей в постановке театральных коллективов из Дании, Эстонии, Германии, Ирана, Италии, Японии, Швейцарии, России и Великобритании.

Программа второго фестиваля получилась весьма амбициозной, благодаря широкой информированности художественного руководителя проекта Кямрана Шахмардана и его концепции "театр без границ". Шахмардан предлагает фестиваль, который посредством искусства стирает границы, связывает культуры и объединяет людей:

"Стирая границы между различными театральными формами, мы хотели бы продемонстрировать богатство инструментальной палитры современного театра, от уличного балагана до оперы и балета, от аудиовизуальной продукции до клоунады. Подчеркнув многообразие, мы, тем самым, предоставим публике свободу выбора".

На фестивале M.A.P. Кямран Шахмардан также представляет свою постановку пьесы Александра Вампилова "Утиная охота". Пьеса считается одним из наиболее противоречивых произведений русской драматургии ХХ века. Успешная премьера спектакля состоялась весной 2018 года в эстонском "Vene Teater".

Фестиваль откроется программой, куда входит многодисциплинарное шоу "Ария" итальянского коллектива "NoGravity Theatre". В постановку, сочетающую в себе хореографию, пение и костюмы, включены музыкальные композиции Монтеверди, Вивальди и Перголези. В этой постановке переплелось множество художественных жанров. И танцоры, и музыканты, и певцы играют в ней центральную и равнозначную роль.

Одним из наиболее предвкушаемых событий фестиваля является прибытие легендарного Мариинского театра с современной версией оперы Йозефа Гайдна "Необитаемый остров", дирижировать которой будет молодой, талантливый азербайджанский дирижер Джавад Тагизаде. В числе прочих постановок следует отметить акробатическую поэму знаменитого режиссера и хореографа Даниэле Финци Паска "La Verita" (Истина). "Гоголь-центр", один из самых дерзких московских театров, представит новую постановку "Кому на Руси жить хорошо" по известной поэме Николая Некрасова.

Помимо показа спектаклей, фестивальная программа содержит разнообразные практикумы и лекции, которые открывают молодым режиссерам, актерам, драматургам и прочим профессионалам возможность встретиться со своими коллегами и учиться у них. Среди подобных ярких событий этого года следует назвать практикум под названием "Как написать пьесу", который проведет российская сценаристка и драматург Юлия Тупикина; интенсивный однодневный мастер-класс под руководством режиссера, актера и музыканта Александра Дзюбы; лекцию о японском театре, которую прочитает режиссер театра "Chiten" Мотои Миура; театральный критик и историк Марина Давыдова проведет дискуссию об эволюции современных театральных представлений. Димитрис Стаму и Деми Папада из кукольного театра "Merlin" познакомят самых маленьких зрителей с искусством игры со светом посредством собственной работы со светом и тенью.

Будучи ярким событием осеннего календаря в Азербайджане, фестиваль M.A.P. призывает к восстановлению былого авторитета театров и их значения в культурной жизни Баку. Фестиваль организован при поддержке компании Bakcell, первого мобильного оператора и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане. Исполнительный директор Bakcell Николай Беккерс: " Фестиваль M.A.P. является существенным вкладом в развитие искусства в Азербайджане, а также в признание азербайджанского искусства во всем мире. Это уникальная возможность для людей, занимающихся музыкой, искусством и сценическим творчеством продемонстрировать свою работу вместе с зарубежными профессионалами. С первого же года фестиваля M.A.P его главным спонсором стал Bakcell. Являясь национальным оператором телекоммуникаций, Bakcell поддерживает проекты, которые вносят вклад в развитие музыки и искусства в Азербайджане".

YARAT действует в партнерстве с главными театральными площадками Баку, включая Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, Азербайджанский государственный русский драматический театр,

Азербайджанский государственный музыкальный театр, Азербайджанский государственный театр юного зрителя, Азербайджанский государственный театр кукол, Творческая сцена UNS, а также Баку Конгресс Центр.

Фестиваль M.A.P. совпадает с выставкой Педро Гомес-Эганья "Каспийская обсерватория", которая демонстрируется в Центре Современного Искусства YARAT с 9 ноября 2018 г. по 10 февраля 2019 г.

Телефон для справок: +99 450 274 6744

(Автор: Вугар Иманов)

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