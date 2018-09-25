Ёжик дарит позитивные эмоции азербайджанским звездам и детям (ВИДЕО, ФОТО)

25 сентября 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен первый выпуск детского юмористического киножурнала "KİRPİ" (Ёжик), который поддержали азербайджанские звезды, сообщает Trend Life.

Киножурнал "KiRPİ" - это первый продукт EJ Production и новый плацдарм для отечественного детского юмора. Основатель и руководитель проекта - Джавид Шахбазбеков, режиссёр - Самандар Рзаев, оператор - Рустам Мамедов, художник - Нариман Абдул-Алиев, цвет и графика - Фарид Ахмедов.

"KİRPİ - это образование, воспитание, просвещение, которые будут представляться через повседневные ситуации в жизни наших детей. Он смотрит на мир глазами детей - будущее нашей страны. К тому же, отечественный продукт юмора поможет родителям обучать детей родному языку в самом интересном формате. Концепт киножурнала является удобным для просмотра наших маленьких друзей. KİRPİ возвращает в дома добрую ауру азербайджанского юмора", - отметил Джавид Шахбазбеков.

А звезды считают, что главный персонаж всегда дарит позитивные эмоции. В проекте приняли участие артисты, телеведущие, исполнители, и музыканты, среди которых Мурад Дадашов, Фирдовси Атакишиев, Яна Никитина, Мурад Ариф, Заур Дарабзаде, Севиндж Агаширинова, Сабина Бабаева, Азад Шабанов, Захра Бадалбейли, Шамсаддин Аббасов, Усния Магеррамова, Фарид Дадашов, Гюнай Маликгызы и другие.

Киножурнал будет представлен в социальных сетях, а в будущем - в формате телевизионной передачи и в кинотеатрах страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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