Вспоминая Бюльбюля: его имя живет в сердцах… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Видные общественные деятели, известные деятели науки, литературы, культуры и искусства, посетив Аллею почетного захоронения в Баку, почтили память основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля (Муртузы Мешади Рза оглу Мамедова), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие было посвящено 57-й годовщине со дня смерти народного артиста СССР.

В своем выступлении на мероприятии сын прославленного вокалиста Бюльбюля – известный исполнитель и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу выразил признательность всем, кто пришел почтить память народного артиста СССР.

Было отмечено, что имя Бюльбюля живет в сердцах слушателей, его голос и искусство радуют их. Азербайджанское государство всегда высоко оценивало творчество Бюльбюля, его память увековечена, в Баку ему воздвигнут памятник.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, рассказывая о его творческом пути, отметил, что Бюльбюль своим неповторимым творчеством внес большой вклад в азербайджанское музыкальное искусство.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, говоря о высоком исполнительском мастерстве Бюльбюля, отметил, что он является одной из незаменимых личностей в музыкальном искусстве Азербайджана.

Бюльбюль родился 22 июня 1897 года в Шуше. С раннего детства он был известен своими необыкновенными музыкальными способностями, за что его стали называть Бюльбюль (в переводе с азербайджанского - "соловей"). Впоследствии это стало его сценическим псевдонимом. Музыкальное образование Бюльбюль получил в Бакинской консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) и миланском театре "Ла Скала" у Дж. Ансельми и Р. Грани. С 1920 года был солистом Азербайджанского театра оперы и балета.

Одной из главных характеристик его исполнения являлось сочетание азербайджанских народных мотивов с традициями итальянского классического оперного пения. Бюльбюль был первым исполнителем главной роли в опере Узеира Гаджибейли "Кероглу" в 1936 году. В 1932-1961 годах Бюльбюль преподавал в консерватории в Баку, с 1940 года являлся профессором. Монографии Бюльбюля по сей день используются в качестве научного пособия по азербайджанской народной музыке. Он также был первым музыкантом, составившим учебные пособия для студентов, обучающихся игре на азербайджанских народных инструментах: таре, кяманче и балабане.

Скончался 26 сентября 1961 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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