В Баку появится побережье жаркой Андалусии – страстная музыка каблуков и кастаньет

8 октября 2018 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Волшебный мир испанского фламенко... Музыка каблуков и кастаньет, чарующие движения рук, взмахи веера... Артисты "FlamencoLive" перенесут гостей на побережье жаркой Андалусии!

Для самых искушённых зрителей артисты Театра национального танца Испании "FlamencoLive" подготовили новую уникальную программу “Легенда о Ромео и Джульетте” в стиле фламенко, которая будет представлена 3 ноября в 19.00 на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщает Trend Life.

Это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви, рассказана на языке страстного испанского танца.

FlamencoLive – это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется "puroflamenco" – чистое подлинное фламенко во всём его многообразии! Все участники коллектива многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как "Viva España", "Золотой дуэт" и др. Ведущий танцор коллектива - ElTebi, участник проекта "Минута славы" на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и "таблао", в числе которых, знаменитое "CasaPatas" в Мадриде.

Цена билетов от 25 до 75 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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