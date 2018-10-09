Чистые цвета в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академии художеств завершился V Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər" ("Чистые цвета"), сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

Фестиваль проходил с июня по октябрь 2018 года. Его организаторами являются Азербайджанская государственная академия художеств, Фонд "Знание" при Президенте Азербайджанской Республики в рамках программы ЮНЕСКО и при поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку и ряда других организаций.

За это время на фестивале было представлено более 3000 работ юных художников из 44 стран мира.

Обладателем Гран-при стала юная участница из Москвы (Россия) со своей работой "Азербайджан. Мы вместе".

(Автор: Джани Бабаева)

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