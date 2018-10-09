Чистые цвета в Баку (ФОТО)

9 октября 2018 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академии художеств завершился V Международный фестиваль детского и юношеского изобразительного творчества "Saf rənglər" ("Чистые цвета"), сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

Фестиваль проходил с июня по октябрь 2018 года. Его организаторами являются Азербайджанская государственная академия художеств, Фонд "Знание" при Президенте Азербайджанской Республики в рамках программы ЮНЕСКО и при поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку и ряда других организаций.

За это время на фестивале было представлено более 3000 работ юных художников из 44 стран мира.

Обладателем Гран-при стала юная участница из Москвы (Россия) со своей работой "Азербайджан. Мы вместе".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Иуда" из Азербайджана покорил зрителей в Казахстане (ФОТО)
Культура 17 сентября 12:50
Адриано Челентано и Орнелла Мути показали бакинцам безумную любовь (ФОТО)
Культура 14 сентября 15:39
Начались репетиции в рамках «Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими» (ФОТО)
Общество 5 сентября 12:47
При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева состоится «Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими»
Общество 4 сентября 12:31
Фестиваль "Из регионов в регионы": праздник творчества в Товузе (ФОТО)
Культура 14 августа 19:49
Юбилейный Габалинский международный музыкальный фестиваль - программа
Культура 24 июля 13:47
Лента новостей
Узбекские паспорта на 82 месте в мире
Туризм 10:22
Состоялись церемонии закладки фундаментов современных сёл в Ахалском велаяте
Туркменистан 10:12
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:11
Азербайджан и Германия могут расширить сотрудничество в сфере энергетики
Энергетика 10:08
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 10:06
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 октября
Бизнес 10:02
Процессинговый центр Узбекистана разработал систему оплаты в общественном транспорте
ИКТ 10:00
МВФ огласил прогнозы по росту экономики Азербайджана до 2021 года
Бизнес 09:56
Министерство: главными покупателями продукции азербайджанского пчеловодства являются арабские страны
Общество 09:50