Корифей азербайджанской эстрады Ялчын Рзазаде отметит юбилей во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Корифей азербайджанской эстрады, народный артист Ялчын Рзазаде отметит 50-летие творческой деятельности праздничным концертом во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие известные исполнители, среди которых народные артисты Бриллиант Дадашова, Мубариз Тагиев, Азер Зейналов, Зульфия Ханбабаева, Назпери Досталиева, Натаван Шейхова, Гюльяз и Гюльянаг Исмайловы, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Лала Мамедова, Аббас Багиров, Нушаба Алескерли, Рашад Ильясов, Ройа Айхан, Метанет Искендерли, Манана Джапаридзе, популярные певцы Надир Гафарзаде, Ильгар Хаял, Аяз Гасымов, Айгюн Керимова, Интигам Керимов, а также воспитанники прославленного певца – Айтадж Шахмаргызы, Нигяр Шакиргызы, Джан и другие. На вечере прозвучат хиты из репертура Ялчына Рзазаде - “Bakı sabahın xeyir”, “Azərbaycan”, “Anam qocalır”, “Bu gecə”, “Durnalar”, “Gün keçdi”, “Həsrətindəyəm”, “Səni axtarıram” и другие.

Концерт состоится 15 ноября в 19.00. Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN. торговых центрах Gənclik və 28 Mall и онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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Ялчын Рзазаде родился 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов. В 1963 поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. В 1967 году в этом же институте поступил на актерский факультет. В 1968 поступил в Государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова. Сотрудничал со многими ансамблями и композиторами: с Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Октаем Раджабли, и другими, с ансамблем "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и т.д. В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме "Od içındə". Его композиции звучат в культвоых фильмах, среди которых "Dədə Qorqud", "Qaynana" и т.д. Дважды чемпион по карате. Управляющий кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Женат, имеет троих детей.

(Автор: Вугар Иманов)

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