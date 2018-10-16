В Баку стартует Неделя итальянского языка

16 октября 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 16-21 октября проходит Неделя итальянского языка, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

Неделя итальянского языка – это международный проект, направленный на пропаганду итальянского языка - языка современной культуры и искусства. Каждый год, в третью неделю октября, по всему миру организовываются мероприятия, куда входят конференции, выставки, концерты, встречи и т.д.

Тема Недели итальянского языка в этом году - "Итальянский язык и интернет, социальные сети для итальянского языка". Данная тема актуальна и охватывает связь между итальянским языком и интернетом, новыми информационными технологиями и социальными коммуникациями.

В рамках Недели итальянского языка в Баку пройдет ряд мероприятий. 16 октября в 16:00 в Азербайджанском университете туризма и менеджмента состоится круглый стол на тему "Путешествие по сети… В Италию!".

19 октября в 10:00 в Азербайджанском университете языков пройдут конференция и обсуждение с азербайджанскими и итальянскими профессорами и студентами изменений итальянского языка в современном глобализированном мире.

В этот же день в 20:35 в кинотеатре Park Cinema Flame Towers будет продемонстрирован итальянский фильм "Исчезновение Пато" (режиссер - Рокко Мортеллити). Действия фильма, основанного на историческом романе Андреа Камиллери, происходят в городе Вигате. Два конкурирующих следователя работают над исчезновением Антонио Пато, тихого бухгалтера.

(Автор: Джани Бабаева)

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