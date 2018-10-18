Торжественно отмечено 50-летие Мингячевирского государственного драматического театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Торжественно отмечено 50-летие Мингячевирского государственного драматического театра, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

До начала мероприятия министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, первый замминистра культуры Вагиф Алиев, исполняющий обязанности главы Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, представители театральной общественности посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный перед Центром Гейдара Алиева в Мингячевире, и возложили к нему цветы.

Далее участники мероприятия ознакомились с фотоэкспозицией, развернутой в фойе театра, которая отражает деятельность данного учреждения культуры.

Выступивший на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев рассказал о заботе и внимании, проявляемых государством о сфере культуры и искусства.

Говоря о деятельности Мингячевирского государственного драматического театра, министр высоко оценил деятельность его коллектива.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с 50-летием Мингячевирского государственного драматического театра.

Также было подчеркнуто, что театральное искусство в стране развивается, как и другие сферы культуры.

Отмечающий юбилей Мингячевирский государственный драматический театр был основан в 1968 году, его деятельность началась в 1969 году с постановки спектакля по произведению Джафара Джаббарлы "Алмаз". За годы деятельности творческий коллектив театра поставил около 300 спектаклей по произведениям азербайджанских и зарубежных драматургов.

Мингячевирский государственный драматический театр известен своей активной деятельностью как в Азербайджане, так и за пределами страны. Театр выступал в большинстве городов и районах республики, а также с гастролями в Турции, Грузии, России, участвовал в фестивалях.

Абульфас Гараев зачитал распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра.

Также на мероприятии ряду сотрудников театра были вручены почетные грамоты министерства культуры.

Министр поздравил коллектив театра с юбилеем и пожелал дальнейших творческих успехов.

Исполняющий обязанности главы Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов в своем выступлении рассказал о значимой роли театра в культурной жизни города. Он отметил большой путь развития азербайджанского театра и роль в этом также Мингячевирского государственного драматического театра.

Ильхам Исмаилов вручил ряду сотрудников театра почетные грамоты Исполнительной власти города.

Также на мероприятии ряду сотрудников театра были вручены почетные грамоты Союза театральных деятелей Азербайджана.

Далее юбилейное мероприятие продолжилось концертной программой.

(Автор: Джани Бабаева)

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