В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В третьем корпусе Национального музея искусств Азербайджана в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

Говоря о заботе государства о деятелях культуры и искусства, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, уходящий год запомнится значимыми событиями как во всех сферах, так и в культурной жизни страны.

Было подчеркнуто, что согласно решению, принятому на 13-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в городе Порт-Луи (Маврикий), "Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана" включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, совместно представленная Азербайджаном, Турцией и Казахстаном номинация "Наследие Деде Горгуда: культура эпосов, народные сказания и музыка" вошла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве образца многонациональной культуры.

Абульфас Гараев поздравил представителей культуры и искусства и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства ордена "Шохрат" и "Эмек", Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики, медаль "Терегги", удостоверения о присвоении званий "Народный артист", "Заслуженный артист", "Заслуженный работник культуры".

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.

Также на мероприятии были вручены нагрудные знаки министерства "Почетный работник культуры".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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