В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)

21 декабря 2018 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В третьем корпусе Национального музея искусств Азербайджана в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

Говоря о заботе государства о деятелях культуры и искусства, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, уходящий год запомнится значимыми событиями как во всех сферах, так и в культурной жизни страны.

Было подчеркнуто, что согласно решению, принятому на 13-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в городе Порт-Луи (Маврикий), "Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана" включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, совместно представленная Азербайджаном, Турцией и Казахстаном номинация "Наследие Деде Горгуда: культура эпосов, народные сказания и музыка" вошла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве образца многонациональной культуры.

Абульфас Гараев поздравил представителей культуры и искусства и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства ордена "Шохрат" и "Эмек", Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики, медаль "Терегги", удостоверения о присвоении званий "Народный артист", "Заслуженный артист", "Заслуженный работник культуры".

Удостоенные наград выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.

Также на мероприятии были вручены нагрудные знаки министерства "Почетный работник культуры".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку состоится презентация фильма о Гара Гараеве
Культура 18 декабря 15:00
В Азербайджане ведется работа по ремонту и восстановлению исторических памятников - министр
Общество 14 декабря 20:57
Жизнь прошла, день прошел…- памяти Гасана Мамедова (ФОТО)
Культура 14 декабря 13:16
В Баку пройдет выставка в честь юбилея Таира Салахова
Культура 13 декабря 10:38
Яркие образы Гюльхар Гасановой: В Баку отметили 100-летие народной артистки (ФОТО)
Культура 11 декабря 11:53
Дни азербайджанского кино в вузах страны
Культура 1 декабря 14:48
Лента новостей
В Азербайджане повышены прожиточный минимум и критерий нуждаемости
Политика 20:25
Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции и зампреда Бакинского суда по тяжким преступлениям
Политика 20:14
Владимир Путин: Трудно переоценить личный вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства
Политика 20:11
Узбекская нефтегазовая компания объявляет тендер на поставку труб
Тендеры 20:08
Узбекско-корейское СП объявило тендер на сельхозуслуги
Тендеры 20:00
Линия аэроэкспресса к пекинскому новому аэропорту «Дасин» вступят в тестовую эксплуатацию (ФОТО)
Китай 19:58
Одним бакинским вечером. Если хочешь изменить мир, то измени себя! (ФОТО)
Культура 19:26
События в Нагорном Карабахе говорят о том, что армянское население устало от сепаратистского режима - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 19:15
Число пострадавших в столкновениях в Барселоне превысило 30 человек
Европа 19:12