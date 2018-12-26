История этого российского музея началась с азербайджанского ковра – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан об уникальной выставке «Семь красавиц», о дружбе как двигателе музейной работы и о фрагменте самой древней ткани, над которой вместе работали специалисты Москвы и Баку.

- Недавно директор Музея Востока в интервью сказала, что, по сути, история этого российского музея началась с азербайджанского ковра. Какие эмоции вы испытаете по этому поводу?

- Конечно, это было очень приятно. В фондах российских музеев очень много ценнейших экспонатов, представляющих материальную культуру Азербайджана. Нам с российскими коллегами вместе всегда очень интересно – и в плане обмена опытом в музейной сфере, и в плане обмена коллекциями, и в том, чтобы представлять русское традиционное искусство в Азербайджане и наоборот. То есть речь не только об искусстве, но и о тех связях, которые веками существуют между нашими народами.

- Как складывается сотрудничество вашего музея с российским, реализуются программы обмена опытом, экспозициями?

- Мы активно сотрудничаем с российскими музеями, ведутся переговоры по изданию каталогов, проведению совместных экспозиций, атрибуции. С Государственным музеем Востока, например, у нас очень хорошие контакты: несколько лет назад в Центре Гейдара Алиева в Баку прошла замечательная выставка из фондов этого музея, и мы стали вести переговоры по сотрудничеству. В нынешнем году мы подписали меморандум о сотрудничестве, и сейчас вместе работаем над большой выставкой из коллекции Музея ковра, которая пройдет в Москве в апреле-мае 2019 года. У нас заключено интересное соглашение с Российским этнографическим музеем: уже распланированы проекты на два предстоящих года. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства сейчас проходит наша выставка «Семь красавиц», организованная Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана и Министерством культуры республики, где представлены уникальные образцы из нашей ювелирной коллекции, металл, ковры. А сама выставка объединяет все виды искусства вокруг темы бессмертного произведения Низами Гянджеви «Семь красавиц». То есть в экспозиции есть и современное искусство, и представлен знаменитый балет Гара Гараева, и впервые мы показываем проекции тебризских миниатюр из рукописи «Хамсе» Низами Гянджеви XV века из собрания музея Топкапы в Стамбуле. Очень неожиданная, очень интересная выставка, до 3 февраля она проходит в залах московского музея.

- А обмен опытом?

- Обязательно! Наши «Семь красавиц» - это как раз часть программы обмена. В 2016 году в Баку проходила выставка, посвященная 110-летию Лятифа Керимова, основателя Азербайджанского музея ковра. Проводил ее как раз Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. В рамках этой выставки прошла конференция по текстилю «Искусство ковроткачества», где обменивались опытом хранители текстильных коллекций и мастера-реставраторы. Это была первая встреча специалистов данного профиля наших двух стран со времен распада СССР, и сейчас между нашими профессионалами очень теплые отношения: мы постоянно общаемся, ездим на конференции друг к другу, а в Музее ковра проводятся специальные реставрационные тренинги. Этот проект поддерживается Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, и мы приглашаем специалистов из России проводить занятия. В рамках одного из таких тренингов мы провели консервацию самого древнего фрагмента ткани, который был найден в Азербайджане в прошлом году – на раскопках в селении Демирчиляр, в некрополе III-IV веков н.э. Его передали в наш музей, а мы пригласили поработать с находкой Наталью Синицину, руководителя отдела реставрации кожи и археологического текстиля Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э.Грабаря, которая в свое время занималась консервацией коптских тканей. В будущем году мы будем уже демонстрировать этот драгоценный фрагмент ткани в нашем музее. Презентация фрагмента ткани состоялась в рамках III Международного симпозиума «Общий язык тюркского мира – орнаменты».

- Что нужно, на ваш взгляд, нужно сделать для скорейшей реализации этих перспектив межмузейного сотрудничества?

- Всегда нужна поддержка, фандрайзинг, помощь спонсоров, прежде всего, потому что для организации крупных выставок нужны серьезные деньги на транспортировку, страховку, издание каталогов. Мы изыскиваем способы, привлекаем неправительственные организации - думаю, очень многие вопросы можно решать таким образом.

- А как вы в целом оцениваете уровень существующего межмузейного сотрудничества России и Азербайджана?

- Всегда хочется большего. Но я думаю, что сейчас у нас уже есть хорошая база, и мы будем развивать ее дальше. Наши совместные проекты поддерживает руководство обеих стран – а это очень важно, потому что музеи сами иногда не в силах самостоятельно осуществить многие интересные задумки. Но при таком внимании к нам, думаю, что и наши обменные выставки, и научно-исследовательская деятельность по изданию каталогов, книг будет еще продуктивнее. А человеческие контакты, дружба – они всегда были и есть, и будут еще продолжаться. У нас ведь очень много общего.

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