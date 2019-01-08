Всемирно известный пианист Денис Мацуев выступит с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно признанный пианист-виртуоз, народный артист России, посол доброй воли Юнеско Денис Мацуев 8 апреля выступит на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку с сольной программой, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Для поклонников классической музыки достаточно всего лишь одного упоминания имени Дениса Мацуева, концерты которого всегда проходят при полном аншлаге, чтобы воскресить в памяти блестящее исполнение общеизвестных шедевров, новые смелые импровизации.

Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, с неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Его по праву называют одним из самых выдающихся русских пианистов современности.



Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев - желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.



Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные коллективы США (Нью-Йоркский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Питтсбурга, Цинциннати), Германии (оркестры Берлинской филармонии, Баварского радио, Лейпцигский Gewandhaus, оркестр Западногерманского радио), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари, Филармонический оркестр Французского радио, Оркестр Капитолия Тулузы), Великобритании (оркестр ВВС, Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский Шотландский Национальный оркестр и оркестр "Филармония"), а также оркестр театра La Scala, Венский симфонический, Роттердамский филармонический, Будапештский фестивальный и фестивальный оркестр Вербье, Maggio Musicale и Европейский камерный оркестр.

Концерт в Баку станет долгожданной и незабываемой встречей для всех любителей и ценителей его творчества. Невероятная энергия, артистическое обаяние и восхитительные музыкальные композиции фортепьянной музыки ждут всех гостей концерта.

Билеты на концерт продаются в кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на iticket.az. Стоимость билетов 20-220 манатов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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