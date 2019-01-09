Из России в Азербайджан: звезды в коротком метре

9 января 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT в Баку пройдут показы короткометражных фильмов – участников Всероссийской акции "День короткометражного кино – 2018", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Всероссийская акция "День короткометражного кино – 2018" прошла в кинотеатрах и на творческих площадках России 15–25 декабря 2018 года. Проект приурочен к Международному дню короткометражного кино. Главная цель - максимальное продвижение российских короткометражных фильмов на различных площадках и привлечение внимания широкой зрительской аудитории к короткому метру.

15 января в Баку пройдет показ тематической программы "Семейное кино", а 29 января состоится показ тематической программы "Звёзды в коротком метре". Показы пройдут в 19.00.

(Автор: Джани Бабаева)

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