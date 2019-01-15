Борьба за могущественный артефакт в Баку (ВИДЕО)

15 января 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 3 марта состоится потрясающее представление – "Шоу трансформеров", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новые костюмы, поражающие размером, деталями и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.

Представление повествует о войне автоботов и десептиконов - разумных инопланетных роботов. Предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.

Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.

Начало спектакля - в 12.00 и 15.00.

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az

Справки по телефонам 012 493 00 63 и 050 856 01 02.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)
Культура 9 января 20:14
Найти принца в Баку, или Сказка со счастливым финалом (ФОТО)
Культура 4 января 11:16
В Баку появится мир зазеркального фэнтези
Интересное 21 декабря 2018 15:15
Шедевры мировой классики из Санкт-Петербурга в Баку - интервью (ФОТО)
Интервью 17 декабря 2018 11:49
Метеорит в форме звезды, или фабрики игрушек Санта Клауса в Баку
Культура 13 декабря 2018 11:54
Каждый является героем - история рода Векиловых (ФОТО)
Культура 6 декабря 2018 12:59
Лента новостей
Казахстан на 10-м месте в мировом рейтинге цен на бензин
Энергетика 13:49
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 13:46
Еще один человек скончался из-за осложнений "свиного гриппа" в Армении
Армения 13:44
Химический госконцерн Туркменистана продлил тендер
Тендеры 13:35
В Азербайджане резко похолодает
Общество 13:30
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:21
Россия и США начали консультации по ДРСМД
Россия 13:20
Начальник Генштаба ВС Ирана посетит Баку (Эксклюзив)
Политика 13:19
В учреждениях культуры Азербайджана проходят мероприятия, посвященные трагедии 20 Января
Культура 13:12