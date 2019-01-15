Борьба за могущественный артефакт в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 3 марта состоится потрясающее представление – "Шоу трансформеров", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.



Новые костюмы, поражающие размером, деталями и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.



Представление повествует о войне автоботов и десептиконов - разумных инопланетных роботов. Предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.



Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.

Начало спектакля - в 12.00 и 15.00.

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az

Справки по телефонам 012 493 00 63 и 050 856 01 02.



(Автор: Джани Бабаева)

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