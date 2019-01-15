Заяц и Волк из "Ну, погоди!" приехали в Баку (ФОТО)

15 января 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли представлен новый шоу-спектакль "Ну, погоди!", сообщает Trend Life.

Шоу-спектакль - культовая история "Ну, погоди!" про Волка и Зайца. На сцене уникальная разработка – "живые" анимированные ростовые куклы. Легендарные герои выражают эмоции, подмигивают зрителям в зале и поют всеми любимые песни.

По сюжету увлекательного представления, жизнь Зайца полна ярких событий, он готовится к встрече Нового года и собирается организовать концерт с участием всех своих друзей. У Волка нет сил смотреть на процветающую жизнь Зайца, и он задумывает очередную подлость. Поскольку справиться в одиночку у него не получается, он идёт на сделку с нечистой силой. В игру включается Баба Яга, которая готова помочь Волку. Она предлагает ему взаимовыгодный коварный сговор, где каждый получит своё. Баба Яга завладеет долгожданными сокровищами, а Волку удастся разрушить планы Зайца и его одарённых и талантливых друзей – оперной дивы Свинки, мага-фокусника Кота, жаркого горного танцора Барана, сильного Бегемота, а также ансамбля поющих собак и пытающихся танцевать лебединый балет трёх курочек.

Не только дети, но и их родители с огромным интересом наблюдали за происходящим на сцене, ведь Волк и Заяц – это любимые мультперсонажи не одного поколения.

Юные зрители были в восторге от захватывающей комедийной истории. Они живо реагировали на происходящее на сцене – подсказывали Зайцу, как лучше поступить, и радовались оплошностям Волка.

Красивые декорации, яркие танцы, зажигательная музыка, потрясающая игра артистов создали невероятное шоу.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

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