Азербайджанские Кентавры – вне традиционных визуальных явлений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Irshad Hotel состоялось открытие выставки известного азербайджанского художника-карикатуриста Солтана Солтанлы под названием "Yüksək ideyalar yolunda" (На пути к большим идеям), сообщает Trend Life.

На открытии вечера руководитель Центра исламоведческих исследований "ИРШАД", профессор Рафиг Алиев, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, профессор Низами Тагисой и другие отметили необычный взгляд Солтана Солтанлы на изобразительное искусство, который на холсте, в графике и карикатуре дает волю своей фантазии и богатому воображению, его сюжеты и смешны, и печальны, по-философски дают свободу мысли любителям искусства. Произведения художника неоднократно занимали призовые места и удостаивались высших наград на престижных международных конкурсах и фестивалях, попадая в международные каталоги. Картины художника находятся в музеях и частных коллекциях разных стран мира.

На вернисаже было представлено около 30-ти работ художника, созданных им за последние два года. Творчество Солтана Солтанлы - это ирреализм - философское воззрение, согласно которому ирреальное существует не менее реально, чем само "реальное". Реальность, рассматриваемая как бесконечное множество событий и предметов нашего бытия, повсеместно видоизменяется в силу воздействия разных факторов, то и дело, превращаясь в ирреальность. Например, достаточно вспомнить о Северном сиянии. Ирреальное для нас визуальное явление фантастических всполохов в небесах на самом деле имеет вполне реальную подоплеку - возникновение магнитных бурь под воздействием магнитных полей Земли. Таким образом, всё выходящее за рамки привычных для человека явлений, можно назвать ирреальным, не имеющим вещественных доказательств.

При этом, каждая работа содержит определенную идею, к которой хочет привлечь внимание автор. Среди картин -“Gələcəyin şəhəri”, “Atotaran”, “Gizli qalmış gözəllik”, “Əsir qadın”, “Kəpənəktutan qadın”, “Xəstə qızılgüllər”, “Ala qoyun hara getdi” и другие. Особенно своеобразно смотрится серия Кентавры - в древнегреческой мифологии дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади, обитатели гор и лесных чащ. По легенде, кентавры первоначально были воплощением горных рек и бурных потоков. В героических мифах одни кентавры являются воспитателями героев, другие - враждебны им. Как правило, отличаются буйным нравом и невоздержанностью. У Солтана Солтанлы – это скорей добрые и теплые существа, с душой человека.

Выставка открыта до 17 января.

(Автор: Вугар Иманов)

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