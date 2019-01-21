В Гяндже пройдет Кубок Кяпаза 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии 26-27 января пройдет молодежный конкурс искусств на Кубок Кяпаза 2019, организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Jam Group, сообщили Trend Life организаторы.

«Азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к танцевальному искусству. Об этом свидетельствуют различные фестивали и конкурсы, в том числе международные, которые способствуют раскрытию творческого потенциала и развитию молодежи. Эти мероприятия также способствуют организации встреч между преподавателями, обмену опытом, охватывают различные музыкальные жанры – мугам и классику, народное и инструментальное творчество, эстраду и вокал, и т.д. Желаем всем участникам конкурса успехов», - отметил президент АТА и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Конкурс проводится по возрастной категории: бейби (6 лет), дети (10 лет), юниоры (16 лет), подростки (16 лет и старше).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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